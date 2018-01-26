«Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании по футболу

Каталонская «Барселона» на своём поле одержала победу над «Эспаньолом» в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании по футболу.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Эрнесто Вальверде.

Победу «Барселоне» принесли голы Луиса Суареса и Лионеля Месси.

Такой результат позволил каталонцам, несмотря на выездное поражение (1:0), победить «Эспаньол» по сумме двух матчей (2:1) и пробиться в полуфинал Кубка Испании.

Ранее сообщалось, что «Реал» проиграл «Леганесу» и вылетел из Кубка Испании по футболу.