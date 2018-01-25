Колобков: Россию поддерживают представители иностранных спортивных федераций

Министр спорта Павел Колобков сообщил, что некоторые представители иностранных спортивных федераций оказывают поддержку России в ситуации вокруг допуска на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Мы много обсуждаем это с представителями иностранных федераций. Не буду называть, кто конкретно нас поддерживает, но такие есть. Представители организаторов Олимпийских игр выступают в поддержку российской команды и очень нас ждут в Южной Корее», — заявил Колобков.

Ранее в Олимпийском комитете России прокомментировали возможный отказ отдельных спортсменов от поездки на ОИ-2018.