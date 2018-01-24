СМИ: Игрок клуба АПЛ был арестован по подозрению в налоговом мошенничестве
Об этом сообщает издание The Telegraph.
Отмечается, что у футболиста и его супруги были изъяты компьютеры, а также все документы и записи, связанные с финансовой и предпринимательской деятельностью. Спустя некоторое время Мюррей был выпущен на свободу, но расследование в его отношении продолжается.
Форвард является лучшим бомбардиром «Брайтона» в текущем чемпионате АПЛ — он отличился шестью забитыми мячами в 22 поединках турнира.
Ранее стало известно, что звёздный форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси подозревается в сокрытии доходов.