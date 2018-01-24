СМИ: Игрок клуба АПЛ был арестован по подозрению в налоговом мошенничестве

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Нападающий клуба Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) «Брайтон энд Хоув Альбион» Гленн Мюррей и его жена были арестованы британской полицией по подозрению в налоговом мошенничестве на сумму, превышающую £1 млн.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Отмечается, что у футболиста и его супруги были изъяты компьютеры, а также все документы и записи, связанные с финансовой и предпринимательской деятельностью. Спустя некоторое время Мюррей был выпущен на свободу, но расследование в его отношении продолжается.

Форвард является лучшим бомбардиром «Брайтона» в текущем чемпионате АПЛ — он отличился шестью забитыми мячами в 22 поединках турнира.

Ранее стало известно, что звёздный форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси подозревается в сокрытии доходов.

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