Голкипер «Тампа-Бэй» Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

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Российский вратарь клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Россиянин совершил 40 сейвов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго Блэкхокс» и помог своему клубу одержать победу.

Второй звездой дня назван голкипер «Детройт Ред Уингз» Петр Мразек, отразивший 37 бросков в игре против «Нью-Джерси Дэвилз».

Третьей звездой дня признан форвард клуба «Аризона Койотис» Ник Казинс, отметившийся двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей в поединке против «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее сообщалось, что шайба Наиля Якупова помогла «Колорадо Эвеланш» переиграть «Торонто Мейпл Лифс» в регулярном чемпионате НХЛ.

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