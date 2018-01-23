Голкипер «Тампа-Бэй» Василевский признан первой звездой дня в НХЛ
Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Россиянин совершил 40 сейвов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго Блэкхокс» и помог своему клубу одержать победу.
Второй звездой дня назван голкипер «Детройт Ред Уингз» Петр Мразек, отразивший 37 бросков в игре против «Нью-Джерси Дэвилз».
Третьей звездой дня признан форвард клуба «Аризона Койотис» Ник Казинс, отметившийся двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей в поединке против «Нью-Йорк Айлендерс».
Ранее сообщалось, что шайба Наиля Якупова помогла «Колорадо Эвеланш» переиграть «Торонто Мейпл Лифс» в регулярном чемпионате НХЛ.