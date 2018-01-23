Голкипер «Тампа-Бэй» Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

Российский вратарь клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Россиянин совершил 40 сейвов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго Блэкхокс» и помог своему клубу одержать победу.

Второй звездой дня назван голкипер «Детройт Ред Уингз» Петр Мразек, отразивший 37 бросков в игре против «Нью-Джерси Дэвилз».

Третьей звездой дня признан форвард клуба «Аризона Койотис» Ник Казинс, отметившийся двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей в поединке против «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее сообщалось, что шайба Наиля Якупова помогла «Колорадо Эвеланш» переиграть «Торонто Мейпл Лифс» в регулярном чемпионате НХЛ.