Шайба Якупова помогла «Колорадо» переиграть «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ
Встреча завершилась со счётом 2:4.
В составе «Колорадо» голами отметились Габриэль Бурк (3-я минута), Наиль Якупов (31-я минута), Блейк Комо (53-я минута) и Габриэль Ландеског (60-я минута).
У «Торонто» отличились Патрик Марло (21-я минута) и Остон Мэттьюс (30-я минута).
«Колорадо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ (57 очков), клуб «Торонто» расположился на четвёртом месте на Востоке (57 баллов).
Ранее сообщалось, что 40 сейвов Андрея Василевского помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграть «Чикаго Блэкхокс» в регулярном чемпионате НХЛ.