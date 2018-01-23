Шайба Якупова помогла «Колорадо» переиграть «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ

Клуб «Торонто Мейпл Лифс» на своём льду уступил команде «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2017/18.

Встреча завершилась со счётом 2:4.

В составе «Колорадо» голами отметились Габриэль Бурк (3-я минута), Наиль Якупов (31-я минута), Блейк Комо (53-я минута) и Габриэль Ландеског (60-я минута).

У «Торонто» отличились Патрик Марло (21-я минута) и Остон Мэттьюс (30-я минута).

«Колорадо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ (57 очков), клуб «Торонто» расположился на четвёртом месте на Востоке (57 баллов).

Ранее сообщалось, что 40 сейвов Андрея Василевского помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграть «Чикаго Блэкхокс» в регулярном чемпионате НХЛ.