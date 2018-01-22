Газзаев: к огромному сожалению, стоит ожидать и других возмутительных решений со стороны комиссий МОК

Бывший тренер московского ЦСКА, заместитель председателя Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев прокомментировал сообщение о недопуске шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана к участию в Играх 2018 года.

«Давно понятно, что Международный олимпийский комитет (МОК) выполняет политический заказ против России. А теперь ещё и стало абсолютно очевидно: намеренно выбивают тех, кто может составить спортивную конкуренцию и бороться за медали с представителями некоторых стран», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что неслучайно практически во всех зимних видах спорта по разным причинам, а порой и вообще без них отстранены лидеры сборной России, претендующие на медали предстоящих Игр.

«К огромному сожалению, стоит ожидать и других возмутительных решений со стороны комиссий МОК. Хочу выразить слова поддержки Виктору Ану и другим нашим отстранённым спортсменам в этот тяжелейший момент», — добавил депутат.

22 января в СМИ появилась информация, что Ан не допущен к участию в ОИ-2018.

Ранее сообщалось, что в МОК не стали комментировать информацию об отстранении шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана от Игр-2018.