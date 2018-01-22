Роналдо признался, что часто употреблял пиво, когда был футболистом

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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо признался, что во время карьеры футболиста часто употреблял пиво.

«Я тогда должен был прятать банки с пивом. Теперь, когда я уже завершил карьеру, мне этого делать не надо», — приводит слова Роналдо «Чемпионат» со ссылкой на Folha de Sao Paulo.

Роналдо также сообщил, что был бы не против возглавить Конфедерацию футбола Бразилии.

Ранее он заявил, что в его время ни Криштиану Роналду, ни Лионель Месси не смогли бы выиграть по пять «Золотых мячей».

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