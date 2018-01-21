Тренер рассказал, когда будет сформирован список российских биатлонистов для участия в ОИ-2018
«Что касается состава команды для участия в Олимпийских играх, то сформирован он будет после европейского чемпионата», — приводит слова специалиста официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).
Тренер отметил, что на сбор команда останется в Италии, а затем несколько дней проведёт в немецком Рупольдинге.
Чемпионат Европы по биатлону пройдёт в Италии с 23 по 28 января.
Итоговый список участников ОИ от России будет сформирован исходя из решения Международного олимпийского комитета (МОК), которое будет озвучено не раньше 27 января.
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