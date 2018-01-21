Тренер рассказал, когда будет сформирован список российских биатлонистов для участия в ОИ-2018

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рико Гросс рассказал, когда тренерский штаб определится с участниками Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

«Что касается состава команды для участия в Олимпийских играх, то сформирован он будет после европейского чемпионата», — приводит слова специалиста официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

Тренер отметил, что на сбор команда останется в Италии, а затем несколько дней проведёт в немецком Рупольдинге.

Чемпионат Европы по биатлону пройдёт в Италии с 23 по 28 января.

Итоговый список участников ОИ от России будет сформирован исходя из решения Международного олимпийского комитета (МОК), которое будет озвучено не раньше 27 января.

Ранее Шипулин заявил, что на масс-старте в Антхольце его подвёл инвентарь.

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