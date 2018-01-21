Луческу: после слов Лодыгина я начинаю сомневаться в его уме

Бывший наставник санкт-петербургского «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал слова голкипера команды Юрия Лодыгина, который раскритиковал методы работы тренера.

«Меня очень удивило интервью, которое Лодыгин дал на днях. Я не понимаю его. Я сделал в футболе намного больше, чем он. Юрию надо быть немного более скромным, чтобы добиться таких же достижений», — цитирует Луческу 8news.

Румынский специалист отметил, что поначалу доверял Лодыгину, но тот совершал слишком много больших профессиональных ошибок и всегда играл слишком расслабленно.

«Лодыгин — это игрок, который очень сильно любит публику. Я объяснял ему, что он ведёт себя не как профессиональный футболист, а как актёр», — продолжил Луческу. По его словам, Юрий всегда пытается привлечь внимание телевидения и считает себя звездой, однако на самом деле он внёс свой вклад в то, что «Зенит» вылетел из Лиги Европы и занял третье место в чемпионате России в прошлом сезоне.

«Что касается слов Юрия о передачах — если есть пространство, нужно играть в короткий пас и строить игру от своей штрафной, выходить вперёд. Это же так просто! Почему же он тогда говорит, что это сложно?! После таких слов я начинаю сомневаться в его уме», — добавил Луческу.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Зенита» расплакался на поле после того, как нанёс серьёзную травму сопернику.