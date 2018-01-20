Итальянская команда приедет в Москву для участия в Континентальной футбольной лиге

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Итальянский клуб «Лацио» подтвердил своё участие в любительской Континентальной футбольной лиге (КФЛ) в 2018 году.

Об этом сообщает «Чемпионат».

В прошлом сезоне «Лацио» также приезжал на соревнования и дошёл до 1/8 финала.

Это будет третий в истории турнир КФЛ. По традиции, он пройдёт в Москве в майские праздники. В нём будут состязаться 64 команды, в том числе из Европы, Азии и Африки.

Ранее сообщалось, что в Норвегии хотят, чтобы ФИФА отстранила Россию от международных соревнований из-за допинга.

 

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