Итальянская команда приедет в Москву для участия в Континентальной футбольной лиге

Итальянский клуб «Лацио» подтвердил своё участие в любительской Континентальной футбольной лиге (КФЛ) в 2018 году.

Об этом сообщает «Чемпионат».

В прошлом сезоне «Лацио» также приезжал на соревнования и дошёл до 1/8 финала.

Это будет третий в истории турнир КФЛ. По традиции, он пройдёт в Москве в майские праздники. В нём будут состязаться 64 команды, в том числе из Европы, Азии и Африки.

Ранее сообщалось, что в Норвегии хотят, чтобы ФИФА отстранила Россию от международных соревнований из-за допинга.