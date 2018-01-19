ФГР оспорит решение ЕГФ о лишении российских гандболисток серебряных медалей молодёжного ЧЕ-2017

Федерация гандбола России (ФГР) подаст апелляцию на решение Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) о лишении женской молодёжной сборной России серебряных медалей чемпионата Европы 2017 года.

«В первую очередь медалей лишили не федерацию, а девочек. Против федерации возбуждено дело, но пока ни о каких наказаниях мы говорить не можем. Безусловно, мы оспорим это решение, наши юристы уже работают над этим вопросом», — приводит ТАСС слова генерального директора ФГР Льва Воронина.

Ранее сообщалось, что женская молодёжная сборная России по гандболу лишена серебра ЧЕ-2017 из-за допинга.