Футболист «Ювентуса» завершил карьеру в 19 лет из-за проблем с сердцем

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Защитник итальянского футбольного клуба «Ювентус» Андреа Мелани завершил профессиональную карьеру в 19-летнем возрасте из-за проблем с сердцем.

Об этом спортсмен сообщил в своём Instagram.

Болезнь сердца была обнаружена у Мелани летом 2017 года, когда он должен был перейти в клуб четвёртого дивизиона итальянского чемпионата «Массезе» на правах аренды.

С тех пор защитник прошёл несколько медицинских обследований, по результатам которых выяснилось, что играть в футбол на профессиональном уровне он не сможет.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику английского «Арсенала» Месуту Озилу, который станет свободным агентом летом 2018 года.

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