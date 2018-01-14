СМИ: Деннис Родман арестован за вождение в нетрезвом виде

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман был арестован за вождение в нетрезвом виде.

Об этом сообщает TMZ.

Полицейские остановили Родмана за нарушение правил дорожного движения. Затем баскетболисту предложили пройти тест на содержание алкоголя, который Родман провалил.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали Родмана и выпустили его спустя семь часов, когда баскетболист окончательно протрезвел.

Ранее гольфист Тайгер Вудс признал свою вину в опасном вождении.