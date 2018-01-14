Губерниев дал послушать песню Кобзона норвежскому биатлонисту Бё
Губерниев опубликовал в Instagram видеозапись, на которой он включает песню «Русское поле» и даёт послушать её Бё.
«Знакомство Йоханнеса Бё с творчеством артиста СССР Иосифа Кобзона! Легче остановить бегущего бизона, чем поющего Кобзона!» — подписал Губерниев видеозапись в Instagram.
Знакомство @johannesbo с творчеством артиста СССР Иосифа Кобзона !!!! Легче остановить бегущего бизона , чем поющего Кобзона!!!!! Йосе из Норвегии нужно ещё многому учиться!!!! Видео - огонь!!!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍🔝🔝🔝🔝🔝🔝🌹🌹🌹🌺🌺🥇🥇🥇😻😻👍👍😜😜🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🤡🤡🎤🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #иосифкобзон #мгновение #песня #классик #норвегия
Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Ранее Губерниев сравнил норвежского биатлониста Йоханнеса Бё с космонавтом Юрием Гагариным.