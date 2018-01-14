Губерниев дал послушать песню Кобзона норвежскому биатлонисту Бё

Известный комментатор Дмитрий Губерниев дал послушать песню Иосифа Кобзона норвежскому биатлонисту Йоханнесу Бё.

Губерниев опубликовал в Instagram видеозапись, на которой он включает песню «Русское поле» и даёт послушать её Бё.

«Знакомство Йоханнеса Бё с творчеством артиста СССР Иосифа Кобзона! Легче остановить бегущего бизона, чем поющего Кобзона!» — подписал Губерниев видеозапись в Instagram.

Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Ранее Губерниев сравнил норвежского биатлониста Йоханнеса Бё с космонавтом Юрием Гагариным.