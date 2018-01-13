Ковальчук выступил против сокращения числа участников КХЛ

Нападающий СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук выразил мнение, что руководству Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не следует сокращать число участников турнира по окончании сезона-2017/18.

«Наверное, не совсем правильно с моей стороны комментировать эти моменты, это должно решать руководство лиги. Но я за то, чтобы никого из КХЛ не выгоняли», — цитирует форварда «Р-Спорт».

По словам Ковальчука, под сокращение могут попасть клубы из хоккейных регионов России.

«Череповец — очень хоккейный город, оттуда много талантливых ребят вышло. Тольятти — тоже. Ханты-Мансийск — более проблемный город, но всё равно какое-то развитие там идёт. Чем больше регионов в хоккейном мире, тем лучше», — добавил он.

Ранее сообщалось, что участники Матча звёзд КХЛ были эвакуированы из отеля в связи с задымлением.