В сети призвали сдать Родченкова в поликлинику для опытов

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Пользователи социальной сети Twitter прокомментировали информацию о том, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступит в качестве свидетеля во время слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делам российских спортсменов.

Один из пользователей социальной сети удивился, как человек, который, по его словам, отвечал за подмену допинг-проб россиян на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, стал свидетелем, а не обвиняемым.

Ещё один пользователь призвал сдать Родченкова в поликлинику для проведения опытов.

Ранее сообщалось, что Родченков выступит в качестве свидетеля на слушаниях по делу россиян в CAS.

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