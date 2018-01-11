В сети призвали сдать Родченкова в поликлинику для опытов
Один из пользователей социальной сети удивился, как человек, который, по его словам, отвечал за подмену допинг-проб россиян на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, стал свидетелем, а не обвиняемым.
забавные у них слушки , главный обвиняемый оказался свидетелем , он же и продавал американский допинг в России , да ещё и под прикрытием ЦРУ , поэтому на него и не могли завести дело , нужно завязывать с поездками спортсменов за рубеж , времена подстав вернулись— roman chess (@RomanChess1957) 11 января 2018 г.
Ещё один пользователь призвал сдать Родченкова в поликлинику для проведения опытов.
Его нужно в поликлинику сдать на опыты.— Николай Смирнов (@nickolas_vs) 11 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что Родченков выступит в качестве свидетеля на слушаниях по делу россиян в CAS.