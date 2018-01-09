Французская биатлонистка Дорен-Абер завершит карьеру по окончании сезона

Пятикратная чемпионка мира по биатлону француженка Мари Дорен-Абер сообщила, что завершит спортивную карьеру по окончании сезона-2017/18.

«Я давно не показывала таких плохих результатов. Не знаю, что нужно сделать, чтобы всё стало лучше. Улучшений нет с октября, уже не уверена, что смогу вернуться на свой былой уровень. Не теряю надежд на то, что ещё выступлю на Олимпиаде, у меня ещё есть время, чтобы проявить себя. Пока ситуация очень сильно влияет на меня психологически», — приводит слова француженки L'Equipe.

Она отметила, что такое решение приняла ещё до старта нынешнего сезона.

Дорен-Абер является пятикратной чемпионкой мира. На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере завоевала серебряную и бронзовую медали.

Ранее сообщалось, что Уле-Эйнар Бьорндален не выступит за сборную Норвегии в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге.