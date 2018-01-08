Тренер «Нефтехимика» раскритиковал судейство матча КХЛ со «Спартаком»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров подверг критике судейство в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Спартаком».

«Хочется поблагодарить «Спартак» и болельщиков. Приятно здесь играть, всегда много народу. «Спартак», на мой взгляд, играл хорошо», — приводит слова Назарова «Чемпионат».

Он отметил, что есть много причин проигрыша его подопечных «Спартаку».

«Я, наверное, первый раз за этот сезон скажу. Не первый и не последний раз, когда судьи ставят в коленно-локтевую целую команду. На мой взгляд, это неприемлемо. Потому что речь идёт о целом регионе, который просто поставили в коленно-локтевую. Мы не будем обсуждать, был гол или не было, был офсайд или не было. Просто некрасиво. А так, «Спартак» — с победой. Заслужили три очка», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что дубль Райана Стоа помог «Спартаку» обыграть «Нефтехимик» в матче КХЛ.