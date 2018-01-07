Полузащитник «Спартака» Попов третий раз подряд признан лучшим футболистом года в Болгарии

Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов признан лучшим футболистом 2017 года в Болгарии.

Об этом сообщает Sportal.bg.

По итогам опроса спортивных журналистов Болгарии, Попов набрал 248 очков. Второе место занял нападающий «Берое» Мартин Камбуров (124 очка), третьим стал полузащитник «Ботева» Тодор Неделев (48 очков).

30-летний Попов получил награду третий раз подряд. В 2017 году болгарин в составе «Спартака» выиграл чемпионат России и завоевал Суперкубок России.

Ранее голландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был признан лучшим футболистом 2017 года в России по версии еженедельника «Футбол».