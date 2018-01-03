Гинер ответил на вопрос о возможной продаже футбольного ЦСКА

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер рассказал о трансферной политике армейцев.

«Занимаемся, ищем, договариваемся по некоторым футболистам. Надеюсь, новички будут. Слава богу, финансовое состояние футбольного клуба хорошее. Оно не отличное, оно не то чтобы мы прямо не знаем, куда деньги девать, и начинаем покупать всех подряд, но хорошее», — цитирует Гинера ТАСС.

Президент ЦСКА также прокомментировал слухи о возможной продаже армейского клуба.

«Я не продаю клуб, совершенно точно», — заявил Гинер.

Ранее он раскритиковал судейство в РФПЛ.