Александрова и Фёгель проиграли на старте теннисного турнира в Шэньчжэне в парном разряде

Россиянка Екатерина Александрова в дуэте с представительницей Швейцарии Стефани Фёгель не смогла пробиться в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне.

Александрова и Фёгель уступили Лесли Керкхове из Нидерландов и Лидии Морозовой из Белоруссии со счётом 6:2, 5:7, 4:10.

Матч продолжался 1 час 15 минут.

За выход в полуфинал Керкхове и Морозова поспорят с парой из Китая Ханьюй Го и Ван Синьюй.

Ранее сообщалось, что Александрова пробилась во второй круг турнира WTA в Шэньчжэне.