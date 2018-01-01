«Барыс» отправил Корешкова в отставку с поста главного тренера команды

Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» объявил об отстранении Евгения Корешкова от должности главного тренера команды.

Причиной увольнения стали низкие результаты команды, сообщает пресс-служба клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен старший тренер команды Галым Мамбеталиев.

В нынешнем сезоне «Барыс» с 63 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, что «Авангард» назвал имя нового главного тренера команды.