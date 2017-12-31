Четырёхкратный олимпийский чемпион призвал не рассуждать о патриотизме российских спортсменов

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о своём отношении к тому, что во время чествования победителей Рождественской гонки в немецком Гельзенкирхене, россиян Алексея Волкова и Екатерины Юрловой, не был поднят флаг страны.

«На стадионе не было никаких флагов: ни российских, ни немецких, ни французских, ни итальянских, но 60 тысяч зрителей пришли посмотреть. Поэтому не надо на всех каналах вещать всякую ерунду и позориться на весь мир. Как будто ни у кого флага нет, а только у нас патриоты. О патриотизме я вас попрошу не рассуждать и забыть это слово. Здорово, что мы победили, а то, что мы — русские, нам не надо объяснять. Все и так знают, что на первой ступени пьедестала стояла русская пара», — написал прославленный спортсмен в своём блоге.

Тихонов также выразил недовольство тем, что участие в Рождественской гонке не приняли звёзды мирового биатлона — в частности, француз Мартен Фуркад.

«Организаторы вложили столько денег, организовали такое шоу. Мне кажется, спортсмены не правы. Я понимаю, что это олимпийский сезон, понимаю ранний старт Кубка мира в январе. Но до него есть ещё пять дней, чтобы восстановиться. Есть все возможности, чтобы отдохнуть. Если и дальше у спортсменов будет такое отношение, то не стоит эту Рождественскую гонку и проводить», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Волков и Юрлова выиграли Рождественскую гонку в Германии.