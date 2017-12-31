Белорусский хоккеист: в Америке есть стереотип, что все русскоговорящие люди — бандиты
«В первый год меня и моего товарища называли КГБшниками. В Америке почему-то есть стереотип, что все русскоговорящие люди — бандиты, ну или как-то иначе связаны с криминалом», — цитирует защитника официальный сайт минского «Динамо».
По словам Коробова, к подаркам на Новый год и Рождество игроки «Тампа-Бэй» старались подходить с юмором.
«В команде играли в «Тайного Санту»: пишешь свою фамилию на листке, бросаешь в шапку и перемешиваешь, потом, кого вытянешь, тому и делаешь подарок. Мне достался Кори Конахер. Точно не помню, что дарил, но что-то связанное с уткой, потому что у него голос чем-то похож на кряканье. Что подарили мне? Красную майку с надписью «СССР» и кепку», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (IIHF) рассматривает возможность введения возрастных ограничений для участников Олимпиады.