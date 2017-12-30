Отец Нурмагомедова заявил, что с опаской относится к возможному переходу Хабиба в полулёгкий вес

Отец российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал желание сына перейти в полулёгкий вес после поединка с бразильцем Эдсоном Барбозой, который состоится в ближайшее воскресенье, 31 декабря, в США.

«К затее Хабиба драться в полулёгком весе отношусь с опаской. К такому переходу нужно готовиться минимум полгода. Чтобы уложиться в лимит категории до 66 кг, нужно хотя бы три месяца весить 75. Я хочу, чтобы он перешёл в полусредний вес. Это дискуссионные моменты, и их бывает много. Я не настаиваю на своём, но до сих пор предлагаю это. В полусреднем весе Хабиб будет драться лучше», — цитирует Нурмагомедова-старшего «Чемпионат».

По словам Абдулманапа Нурмагомедова, Хабиб должен думать о том, как продлить свою профессиональную карьеру.

«Хабиб должен кое-что понять: сгоняя по 15 кг четыре раза в год, он сможет выступать ещё три года. Но если это будет 7—8 кг — карьера продлится ещё пять-шесть лет. Это я пытаюсь донести до сына. Жизнь в спорте скоротечна», — добавил он.

Ранее сообщалось, что футболисты «Анжи» поддержали Нурмагомедова накануне поединка с Барбозой.