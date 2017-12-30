Южноафриканский теннисист Андерсон выиграл выставочный турнир в Абу-Даби

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Представитель ЮАР Кевин Андерсон стал победителем выставочного теннисного турнира в Абу-Даби.

В финале соревнований Андерсон в двух сетах обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:4, 7:6 (7:0).

Бронзовым призёром выставочного турнира в Абу-Даби стал австрийский теннисист Доминик Тим, в матче за третье место в двух сетах победивший представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:4.

Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублёв проиграл Баутиста-Агуту в четвертьфинале выставочного турнира в Абу-Даби.

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