Футболист «Атлетико» в шутливой манере поздравил брата, играющего в «Реале», с Новым годом
Защитник мадридского «Атлетико» Лукас Эрнандес в шутливой форме поздравил брата Тео, который выступает за «Реал», с праздниками.
«Во-первых, с Рождеством! Во-вторых, с наступающим Новым годом! В-третьих, надеюсь, ты получишь много подарков. В-четвёртых, мадридский «Реал» — четвёртый!» — сказал Лукас Эрнандес.
Buenos días @TheoHernandezpic.twitter.com/gNaczqqQbQ— Rodrigo (@R4M1O) 29 декабря 2017 г.
«Реал» занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры, «Атлетико» расположился на второй строчке.
Ранее главный тренер Дмитрий Аленичев провёл тренировку красноярского «Енисея» на кухне в честь Нового года.
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