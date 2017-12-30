Футболист «Атлетико» в шутливой манере поздравил брата, играющего в «Реале», с Новым годом

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Защитник мадридского «Атлетико» Лукас Эрнандес в шутливой форме поздравил брата Тео, который выступает за «Реал», с праздниками.

«Во-первых, с Рождеством! Во-вторых, с наступающим Новым годом! В-третьих, надеюсь, ты получишь много подарков. В-четвёртых, мадридский «Реал» — четвёртый!» — сказал Лукас Эрнандес.

«Реал» занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры, «Атлетико» расположился на второй строчке.

Ранее главный тренер Дмитрий Аленичев провёл тренировку красноярского «Енисея» на кухне в честь Нового года.

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