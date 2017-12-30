Джокович снялся с теннисного турнира ATP в Дохе

Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович не сможет принять участие в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.

Действующий победитель турнира снялся из-за травмы.

«К сожалению, ситуация с локтем не улучшилась со вчерашнего дня. Я всё ещё чувствую боль, поэтому должен сняться с турнира в Дохе. Проконсультировавшись с врачами, я решил продолжить терапию. Вернусь только тогда, когда буду абсолютно готов», — приводит слова Джоковича его официальный сайт.

Сербский теннисист не появлялся на кортах с июля 2017 года.

Турнир ATP пройдёт в столице Катара со 2 по 6 января 2018 года.

Ранее Джокович снялся с выставочного турнира в Абу-Даби из-за травмы.