Неизвестные прислали главе Федерации футбола Греции письмо с угрозами и пулю

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Президент Федерации футбола Греции (EPO) Вангелис Грамменос получил от неизвестных пакет, в котором содержались письмо с угрозами и пуля.

Об этом сообщает Chicago Tribune со ссылкой на AFP.

Пакет, в котором содержались письмо и пуля, был доставлен в офис Грамменоса 28 декабря. Посылку открыл его помощник, так как сам глава EPO в тот момент отсутствовал.

EPO назвала произошедшее попыткой террористической атаки на Грамменоса, правоохранительные органы занимаются расследованием данного инцидента.

Ранее футбольный клуб «Миллуолл», выступающий во втором дивизионе чемпионата Англии, обратился в полицию с заявлением о террористической угрозе из-за сотрудника клуба, принявшего ислам.

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