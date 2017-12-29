Орлов не считает Паредеса лучшим футболистом «Зенита» на первом этапе сезона

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил несогласие с мнением главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини, назвавшего полузащитник Леандро Паредеса лучшим игроком клуба в первой части сезона.

«Манчини говорит, что Паредес — лучший игрок этого отрезка, а все ли с этим согласны? Я бы сказал, что два самых стабильных игрока «Зенита» в первой части сезона — это, конечно, Кришито и Кокорин. Эти двое — лучшие и по показателям, и по всему остальному, а Манчини называет Паредеса», — приводит «Советский спорт» слова Орлова в эфире радио «Эхо Москвы».

Известный телекомментатор выразил мнение, что аргентинские легионеры клуба не очень удачно провели первую половину сезона, отметив, что Эмилиано Ригони начал показывать высокий уровень игры лишь в конце первой части турнира, а Себастьян Дриусси наоборот перестал выделяться на общем фоне.

«Краневиттер играет с ошибками, Маммана привёз нам несколько ужасных голов», — добавил Орлов.

Ранее сообщалось, что Паредес сыграл свадьбу в своём родном городе Буэнос-Айрес.