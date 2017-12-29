Роналду рассказал, что мог оказаться в «Ювентусе» в 17 лет

Пятикратный обладатель премии «Золотой мяч» нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что в 17 лет мог оказаться в составе туринского «Ювентуса».

Об этом сообщает Calcio Mercato со ссылкой на Sky Sport.

По словам Роналду, когда ему было 17 лет, интерес к нему проявляли многие европейские клубы, одним из которых был «Ювентус».

Он заявил, что также ему поступили предложения от «Реала» и английского «Манчестер Юнайтед». В итоге Роналду принял решение отправиться в Англию.

Ранее сообщалось, что Роналду назван лучшим футболистом 2017 года по версии Globe Soccer Awards, учреждённой Ассоциацией европейских клубов (ECA) и Европейской ассоциацией футбольных агентов (EFAA).