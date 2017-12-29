Аленичев провёл тренировку футбольного клуба «Енисей» на кухне

Футболисты — люди суеверные. Если есть традиция, то ее нужно соблюдать и неважно, что ей больше ста лет. Более того, футбол — командный вид спорта, где все делается сообща. Даже на кухне 😉 #НовогоднийЕнисейpic.twitter.com/vxYpl9v6GK