Аленичев провёл тренировку футбольного клуба «Енисей» на кухне

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Главный тренер Дмитрий Аленичев вместе с футболистами красноярского «Енисея» принял участие в съёмках новогоднего ролика.

Аленичев решил провести тренировку на кухне и учил футболистов делать салат оливье.

«Енисей» лидирует в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). После 25 матчей у команды Дмитрия Аленичева 56 очков.

Ранее баскетболисты «Локомотива-Кубани» записали пародию на песню группы «Стекловата».

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