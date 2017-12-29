Аленичев провёл тренировку футбольного клуба «Енисей» на кухне
Главный тренер Дмитрий Аленичев вместе с футболистами красноярского «Енисея» принял участие в съёмках новогоднего ролика.
Аленичев решил провести тренировку на кухне и учил футболистов делать салат оливье.
Футболисты — люди суеверные. Если есть традиция, то ее нужно соблюдать и неважно, что ей больше ста лет. Более того, футбол — командный вид спорта, где все делается сообща. Даже на кухне 😉 #НовогоднийЕнисейpic.twitter.com/vxYpl9v6GK— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 29 декабря 2017 г.
«Енисей» лидирует в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). После 25 матчей у команды Дмитрия Аленичева 56 очков.
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