Глушаков не исключил возможности перехода в «Ростов»

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Денис Глушаков прокомментировал назначение экс-наставника красно-белых Валерия Карпина главным тренером «Ростова».

«Я обязан свои приходом в «Спартак» именно ему — Карпин приглашал меня в команду, будучи спортивным директором. У нас с ним очень хорошие, тёплые отношения, я уважаю его как тренера. Надеюсь, под его руководством «Ростов» вернётся в лидирующую группу, желаю ему и команде всяческих успехов. Но только не в матчах со «Спартаком», — цитирует Глушакова 161.ru.

Полузащитник, который родился в Ростовской области, также не исключил возможности перехода в «Ростов».

«Вообще я готов, если буду нужен «Ростову» и будет интересно это сотрудничество всем сторонам, то почему бы не закончить карьеру дома?» — отметил Глушаков.

Спортсмен также изъявил желание завершить свою карьеру в московском «Спартаке».

Ранее Глушаков занял второе место в списке лучших футболистов 2017 года по версии издания «Футбол».