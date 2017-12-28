Тихонов: если руководство спортивных ведомств не сделает выводов, мы опустимся ещё ниже

Четырёхкратный олимпийский чемпион и бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов согласился со словами главы Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталия Смирнова о необходимости проведения реформ в российском спорте.

«Виталий Георгиевич, вы, как всегда, лучший! Были и остаётесь лучшим руководителем в истории российского и мирового спорта. Я думаю, что это касается тех людей, которые непосредственно отвечали за все процессы подготовки и проведения Олимпиады в Сочи. Виталий Георгиевич абсолютно прав: если в ближайшее время не будет сделано выводов, наступит катастрофа», — написал Тихонов в своём блоге.

Он отметил, что в будущем Россию ждут решения по расследованию Ричарда Макларена в отношении спортсменов из летних видов спорта, к которым необходимо готовиться уже сейчас.

«Советую безграмотным людям, которые всё это натворили, читать и учиться. Если руководство обоих спортивных ведомств не сделает выводов, мы опустимся ещё ниже», — добавил четырёхкратный олимпийский чемпион.

Ранее Смирнов заявил о необходимости реформ в управлении российским спортом.