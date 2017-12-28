Бюджет Федерации бокса России на 2018 год составит более 1 млрд рублей

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, какую сумму составит бюджет организации на 2018 год.

Как сообщил Кремлёв «Р-Спорту», бюджет Федерации бокса России на 2018 год составит 1,19 млрд рублей, 90 млн из которых выделило Министерство спорта страны.

По словам Кремлёва, остальные средства являются привлечёнными. Он отметил, что федерация активно работает над рекламой и планирует вывести её на «самосодержание».

Ранее исполнительный комитет Международной ассоциации бокса (AIBA) признал русский официальным языком организации.