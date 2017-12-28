Биатлонист Маковеев: русские выиграли не одну войну, когда не было почти никаких шансов

Биатлонист Андрей Маковеев прокомментировал решение российских спортсменов выступить под нейтральным флагом на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Я, как спортсмен, однозначно принял бы такое же решение — ехать на Олимпийские игры и отстаивать честь страны, пусть даже это будет под нейтральным флагом», — цитирует Маковеева «Чемпионат».

По его словам, в личном общении с ним российские спортсмены признавались, что они, несмотря на отсутствие флага, будут представлять на Олимпиаде Россию.

«Русские выиграли не одну войну, когда не было практически никаких шансов. И сейчас сделают так, чтобы у нас их практически не было», — считает Маковеев.

Биатлонист отмечает, что отечественные спортсмены будут выступать на Играх-2018 в неравных условиях с конкурентами, добавляя, что россиянам всё равно необходимо выступить на турнире.

Ранее глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский сообщил, что дизайн экипировки спортсменов, которые будут представлять Россию на ОИ-2018, уже практически согласован с Международным олимпийским комитетом (МОК).