Боец Шлеменко назвал ужаснейшим фильм «Ирония судьбы»

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал о своём отношении к фильму Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

«Каждый год нам показывают этот ужаснейший фильм, где герои в состоянии опьянения нашли свою судьбу», — цитирует Шлеменко «СуперОмск».

По словам бойца, подобные кинофильмы — не повод верить, что употребление алкогольных напитков в новогоднюю ночь является устоявшейся традицией в России.

Шлеменко выразил удовлетворение тем фактом, что большинство семей в России встречают Новый год без употребления спиртного.

Ранее сообщалось, что украинский телеканал «Интер» намерен 31 декабря показать в эфире фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

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