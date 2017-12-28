Карякин посетил детский дом в преддверии Нового года

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Российский гонщик, действующий победитель ралли «Дакар» в классе квадроциклов Сергей Карякин посетил детский дом в селе Кочневское.

Об этом спортсмен сообщил на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Карякин рассказал, что посетил детский дом в Кочневском, отметив, что хорошо провёл время и был приятно удивлён уровнем проживания детей.

Также спортсмен добавил, что в детском доме проживают огромное количество талантливых детей, которые в будущем могут стать чемпионами в спорте.

Ранее Карякин представил дизайн шлема, в котором он планирует выступить на марафоне 2018 года.

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