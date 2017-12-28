Дегтярёв и Артемьев вошли в состав Совета при президенте России по спорту

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв и глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев вошли в состав Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта.

Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что помимо Дегтярёва и Артемьева в состав Совета при президенте по физкультуре и спорту включён временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс.

Бывший губернатор региона Виктор Толоконский покинул состав Совета.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла правительственный законопроект о создании национальной антидопинговой лаборатории на базе МГУ имени М.В. Ломоносова.