СМИ: Баскетбольная Евролига утвердила расширение до 18 команд с сезона 2018/19

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Руководство баскетбольной Евролиги утвердило расширение состава участников турнира до 18 команд.

Об этом сообщает Sportando со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Лигу пополнят французский клуб АСВЕЛ и команда, занявшая второе место в Кубке Европы.

Ранее СМИ сообщали, что Евролига может пополниться за счёт действующего чемпиона Франции и мюнхенской «Баварии».

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