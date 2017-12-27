СМИ: Баскетбольная Евролига утвердила расширение до 18 команд с сезона 2018/19
Руководство баскетбольной Евролиги утвердило расширение состава участников турнира до 18 команд.
Об этом сообщает Sportando со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Лигу пополнят французский клуб АСВЕЛ и команда, занявшая второе место в Кубке Европы.
Ранее СМИ сообщали, что Евролига может пополниться за счёт действующего чемпиона Франции и мюнхенской «Баварии».
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