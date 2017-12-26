Брагин считает, что у молодёжной сборной России по хоккею нет серьёзных проблем в обороне

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин высказал мнение, что у команды нет серьёзных проблем в обороне, и назвал возможные причины неудачного выступления в матче с Чехией на молодёжном чемпионате мира.

«Я бы не сказал, что проблемы серьёзные. Хотя пять пропущенных шайб — это многовато, конечно. Четыре забили. Будем работать, улучшать большинство-меньшинство», — приводит слова Брагина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что это поколение хоккеистов не играло на юниорском чемпионате мира 2016 года.

«У них нет опыта таких матчей, где совсем другой уровень хоккея. Дай бог, что это только первая игра, которая получилась немного скомканной. Моментами играли неплохо — но будем делать выводы и готовиться к следующим матчам», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проиграла Чехии в стартовом матче молодёжного ЧМ-2018.