Кабаева рассказала, чего ждёт от выступления сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева поделилась ожиданиями от выступления сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Что можно ждать от сборной России, да и вообще от любой команды? Конечно, хорошей игры. Настоящей, динамичной, современной. Российские болельщики очень преданные, терпеливые и оптимистичные. Какие бы трудности ни испытывал наш футбол, мы всё равно надеемся и верим, что увидим настоящую игру и победу», — цитирует Кабаеву «Спорт-Экспресс».

Легенда художественной гимнастики также рассказала, что будет симпатизировать, помимо российской команды, сборной Германии по футболу.

«В спорте сейчас так много звёзд, что выбрать кого-то лично довольно трудно. Хотя мне нравится стиль игры сборной Германии. Конечно, я буду болеть за нашу сборную, очень верю в наших спортсменов и надеюсь, что они хорошо выступят на чемпионате», — рассказала Кабаева.

Ранее Кабаева выступила против коллективной ответственности в борьбе с допингом.