Футбольный агент хочет помочь участнику ТВ-шоу, пришедшему на программу, чтобы заработать на операцию дочери
«Случайно увидел в программе «Русский ниндзя»на «Первом канале» участника Алексея Цветкова. На операцию ребёнка ему нужны большие деньги. Он хотел выиграть, чтобы сделать операцию своей маленькой дочке, но, к сожалению, проиграл. Прошу программу связаться со мной, я ему помогу», — написал агент в своём Twitter.
Случайно увидел в программе Русский ниндзя на @channelone_rus участника Алексея Цветкова. На операцию ребёнка ему нужны большие деньги. Он хотел выиграть, чтобы сделать операцию своей маленькой дочке, но, к сожалению, проиграл. Прошу программу связаться со мной, я ему помогу.— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 24 декабря 2017 г.
Ранее сообщалось, что семь хоккеистов «Монреаля» побрились наголо, чтобы собрать средства для больных раком детей.