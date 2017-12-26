Футбольный агент хочет помочь участнику ТВ-шоу, пришедшему на программу, чтобы заработать на операцию дочери

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк выразил желание оказать помощь одному из участников телепрограммы «Русский ниндзя», который выступил в шоу, чтобы на выигранные деньги сделать дорогостоящую операцию своей дочери.

«Случайно увидел в программе «Русский ниндзя»на «Первом канале» участника Алексея Цветкова. На операцию ребёнка ему нужны большие деньги. Он хотел выиграть, чтобы сделать операцию своей маленькой дочке, но, к сожалению, проиграл. Прошу программу связаться со мной, я ему помогу», — написал агент в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что семь хоккеистов «Монреаля» побрились наголо, чтобы собрать средства для больных раком детей.

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