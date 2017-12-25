СМИ: Игроков сборной Англии по футболу подготовят к возможным проявлениям расизма во время ЧМ-2018

Игроков сборной Англии по футболу подготовят к возможным проявлениям расизма во время чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

Об этом сообщает издание The Sun.

По информации источника, главный тренер команды Гарет Саутгейт обеспокоен тем, что молодые английские футболисты, среди которых полузащитники Деле Алли и Рахим Стерлинг, а также форвард Маркус Рашфорд, не смогут справиться с оскорблениями на почве расизма и адекватно на них отреагировать.

В связи с этим специалист попросил провести подготовительные беседы с игроками известного в прошлом нападающего «Ливерпуля» и национальной команды Джона Барнса, сталкивавшегося с разнообразными проявлениями расизма в 1980-х годах.

Ранее сообщалось, что британский фанат был арестован на четыре месяца за расистские оскорбления в адрес Стерлинга.