Паралимпийская чемпионка из Бельгии заявила о намерении сделать эвтаназию

Победительница летних Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне в гонках на колясках Марике Вервурт намерена сделать эвтаназию.

Об этом сообщает портал Inside the Games со ссылкой на слова 38-летней бельгийской спортсменки.

По словам Вервурт, страдающей от прогрессивной тетраплегии, в последнее время она стала стремительно терять зрение и с трудом принимает пищу.

«Я больше не хочу страдать. Это слишком тяжело. С каждым днём я впадаю во всё более и более глубокую депрессию», — рассказала паралимпийская чемпионка.

Отмечается, что Вервурт уже подала все необходимые документы для проведения процедуры эвтаназии посредством смертельной инъекции.

Ранее сообщалось, что в Бельгии подвергли эвтаназии французскую писательницу Энн Берт, страдавшую от бокового амиотрофического склероза.