Тренер «Локомотива» Сёмин впервые за семь лет покатался на лыжах

Короткая ссылка
Главный тренер клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Локомотив» Юрий Сёмин впервые за семь лет покатался на лыжах.

Об этом 70-летний специалист написал на своей странице в соцсети Instagram.

Кроме того, тренер железнодорожников поздравил всех своих подписчиков с наступающими новогодними праздниками.

Ранее Сёмин заявил, что не считает «Локомотив» фаворитом чемпионата России по футболу.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119