Тренер «Локомотива» Сёмин впервые за семь лет покатался на лыжах

Главный тренер клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Локомотив» Юрий Сёмин впервые за семь лет покатался на лыжах.

Об этом 70-летний специалист написал на своей странице в соцсети Instagram.

Публикация от Юрий Семин (@seminup) Дек 24, 2017 at 9:36 PST

Кроме того, тренер железнодорожников поздравил всех своих подписчиков с наступающими новогодними праздниками.

Ранее Сёмин заявил, что не считает «Локомотив» фаворитом чемпионата России по футболу.