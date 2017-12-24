Тренер «Локомотива» Сёмин впервые за семь лет покатался на лыжах
Главный тренер клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Локомотив» Юрий Сёмин впервые за семь лет покатался на лыжах.
Об этом 70-летний специалист написал на своей странице в соцсети Instagram.
Кроме того, тренер железнодорожников поздравил всех своих подписчиков с наступающими новогодними праздниками.
Ранее Сёмин заявил, что не считает «Локомотив» фаворитом чемпионата России по футболу.
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