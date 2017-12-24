Российский теннисист Рублёв сыграет с испанцем Баутиста-Агутом на старте выставочного турнира в Абу-Даби
В сетке выставочного теннисного турнира в Абу-Даби, который пройдёт с 28 по 30 декабря, произошли изменения, связанные с отказом испанца Рафаэля Надаля от участия в соревнованиях.
Как сообщается на официальном сайте турнира, представитель Австрии Доминик Тим, который в четвертьфинале должен был встретиться с Андреем Рублёвым, начнёт выступления в Абу-Даби с полуфинала.
Вместо него на четвертьфинальной стадии соревнований россиянин сыграет с испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агутом.
Ранее сообщалось, что Рублёв вошёл в число участников выставочного турнира в Абу-Даби после отказов швейцарца Станисласа Вавринки и канадца Милоша Раонича.
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