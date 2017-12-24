СМИ: Американский телеканал HBO хочет организовать объединительный бой между Ковалёвым и Биволом

Американский телеканал HBO заинтересован в организации объединительного поединка между российскими боксёрами Сергеем Ковалёвым и Дмитрием Биволом, владеющими титулами чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям Всемирной боксёрской организации (WBO) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) соответственно.

Об этом сообщает польское издание Ringpolska.

Отмечается, что объединительный бой между Ковалёвым и Биволом может состояться во второй половине 2018 года в том случае, если оба российских спортсмена одержат победу в своих следующих поединках.

Ранее промоутер Ковалёва Кэти Дува рассказала, что россиянин рассматривает возможность проведения боя со своими соотечественниками Биволом и Артуром Бетербиевым.