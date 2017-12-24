СМИ: Известный китайский боксёр потерял зрение и может завершить карьеру

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Двукратный победитель Олимпийских игр и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в наилегчайшем весе китаец Зоу Шиминь может завершить карьеру из-за серьёзных проблем со зрением.

Об этом сообщает Fightnews.com.

Отмечается, что у 36-летнего спортсмена было диагностировано отслоение сетчатки левого глаза, из-за чего он лишился зрения. В настоящее время Шиминь проходит курс лечения в одной из шанхайских клиник.

Шиминь потерял титул чемпиона мира в июле, потерпев поражение от представителя Японии Шо Кимуры техническим нокаутом в 11-м раунде.

Ранее сообщалось, что американский боксёр Флойд Мейвезер предложил пятикратному чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанту сыграть в баскетбол на деньги.

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