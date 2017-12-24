Португальский футболист умер от рака в возрасте 20 лет

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Нападающий португальского футбольного клуба «Боавишта» Эду Феррейра скончался от рака в возрасте 20 лет.

Об этом сообщает официальная страница команды в Twitter.

Онкологическое заболевание было диагностировано у форварда в ноябре 2016 года, спустя несколько месяцев после того, как Феррейра заключил контракт с «Боавиштой». Ни одного матча за основную команду клуба, выступающего в высшем дивизионе португальского чемпионата, он так и не провёл.

Ранее сообщалось, что австралийский велосипедист погиб на тренировке в результате столкновения с автомобилем.

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